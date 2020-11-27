أمريكا... مقتل شخص وإصابة 5 في نيفادا بإطلاق نار عشوائي

قتل شخص واحد وأصيب خمسة آخرون بحوادث اطلاق نار عشوائية بولاية نيفادا الأمريكية في اثناء الاحتفالات بعيد الشكر.

وعثرت الشرطة على الضحايا المصابين بعدة طلقات نارية بعد تلقي مكالمات متعددة من مواقع مختلفة في مدينة هندرسون بنيفادا.

وقالت الشرطة في بيان صحافي إن المشتبه بهما في إطلاق النار هما رجل أبيض، في العشرينات أو الثلاثينيات من العمر، وسيدة بيضاء في العشرينات من عمرها، وكلاهما يحملان وشوما على الوجه.

وذكرت أنهما كانا يقودان سيارة في أنحاء المدينة، ويطلقان النار بشكل عشوائي على المواطنين، دون دوافع واضحة.

وتم نقل أربعة من الضحايا، وتتراوح أعمارهم بين 18 و53 ، إلى مستشفى محلي، وذكرت الشرطة أنه تم العثور على رجل يبلغ من العمر 22 عاما متوفيا في مكان الحادث، متاثرا بعيار ناري.

المصدر: "CNN"