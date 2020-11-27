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كوريا الجنوبية تحبط محاولة جارتها اختراق شركات تطور لقاحات كورونا

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كوريا الجنوبية تحبط محاولة جارتها اختراق شركات تطور لقاحات كورونا
Reuters
صورة أرشيفية
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أحبطت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية محاولات كورية شمالية لاختراق شركات كورية جنوبية تعمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

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ونقل موقع "نيوز1" الإخباري، اليوم الجمعة، عن، ها تاي كيونغ، العضو في لجنة المخابرات بالبرلمان الكوري الجنوبي، قوله بعد اطلاعه على إحاطة من وكالة المخابرات الوطنية لبلاده، إن "الوكالة لم تحدد عدد شركات الأدوية التي استهدفت أو اسماءها، لكنها قالت إنه لم يقع أي ضرر من محاولات الاختراق".

وكانت شركة "مايكروسوفت" قالت الأسبوع الماضي، إن متسللين من روسيا وكوريا الشمالية حاولوا اقتحام شبكات 7 شركات أدوية ومراكز متخصصة في أبحاث اللقاحات في كوريا الجنوبية وكندا وفرنسا والهند والولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

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