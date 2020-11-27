 
مباشر

ترامب يطالب بإلغاء الفقرة 230 من قانون الإنترنت بغرض الأمن القومي

أخبار العالم

ترامب يطالب بإلغاء الفقرة 230 من قانون الإنترنت بغرض الأمن القومي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p8mo

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي قال إنها تعارضه وتقف ضده، ودعا إلى إلغاء تقييد مسؤوليتها عن المحتوى المنشور.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على "تويتر": "عقدت مؤتمرا صحفيا طويلا اليوم بعد تمنياتي للجيش بعيد شكر سعيد، وأدركت مرة أخرى أن وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تنسق حتى لا تخرج الرسالة الحقيقية لهذا المؤتمر الصحفي أبدا. وكانت الرسالة الرئيسية هي أن انتخابات 2020 تم تزويرها، وأنا فزت!".

إقرأ المزيد
ترامب: إذا صدقت الهيئة الانتخابية على فوز بايدن فقد ارتكبت خطأ
ترامب: إذا صدقت الهيئة الانتخابية على فوز بايدن فقد ارتكبت خطأ

ووفقا له ، فإن تويتر يرسل "اتجاهات مغلوطة تماما" لا علاقة لها بالاتجاهات الحقيقية في العالم. وتابع ترامب: "إنهم يختلقونها، فقط أشياء سلبية"، متهما الشبكة الاجتماعية بـ" التمييز ضد المحافظين".

ونشر في تغريدة قائلا: "من أجل الأمن القومي، يجب إنهاء الفقرة 230 فورا"، مشيرا إلى قاعدة القانون الأمريكي، التي تزيل المسؤولية عن المواقع لنشر محتوى الطرف (الآخر) الثالث.

وترامب على خلاف مع معظم وسائل الإعلام الأمريكية، ووصفها بأنها "مضللة" و "عدوة الشعب". وتدعم معظم القنوات التلفزيونية والصحف الرائدة في الولايات المتحدة الحزب الديمقراطي، وخصوم ترامب، بحسب خبراء.

وكرر ترامب أمس الخميس أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر كانت مزورة، وأنه فاز بها، لكن الأدلة والنتائج  تشير إلى خلاف ذلك، وإلى أن جو بايدن أصبح الرئيس المنتخب.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا