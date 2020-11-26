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بريطانيا تسجل 17555 إصابة و498 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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بريطانيا تسجل 17555 إصابة و498 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
بريطانيا تسجل 17555 إصابة جديدة و498 وفاة بفيروس كورونا
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس في بريطانيا، تسجيل 17555 إصابة و498 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت أمس تسجيل 18213 إصابة و696 حالة وفاة بسبب الجائحة.

ويوم الثلاثاء أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 608 حالات وفاة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل يومي منذ شهر مايو.

وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة للوفيات بالمرض في أوروبا ووصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في بريطانيا إلى 1574562، فيما بلغ عدد الوفيات 57031، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا.

المصدر: رويترز

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