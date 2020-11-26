إعادة انتخاب كابوريه رئيسا لبوركينا فاسو من الدورة الأولى

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في بوركينا فاسو فوز الرئيس روش مارك كريستيان كابوريه بفترة رئاسة ثانية.

وتعهد كابوريه في كلمة ألقاها من مقر حزبه "حركة الشعب من أجل التقدم" في واغادوغو بعد إعلان فوزه بـ"بذل كل الجهود حتى نتمكن عبر الحوار الدائم...معا من العمل من أجل تحقيق السلام والنمو في البلاد".

وأظهرت النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فوز كابوري بنسبة 57.87 في المائة من الأصوات. وكان يحتاج الحصول على أكثر من 50 في المائة لتفادي خوض جولة إعادة.

وحصل أقرب منافسيه وهما زيفيرين ديابري وإيدي كومبويجو على 12.4 في المائة و15.48 في المائة على التوالي.

المصدر: "أ ف ب"