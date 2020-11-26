واشنطن تعلق على إحالة قضيتي لجين الهذلول وسمر بدوي لمحكمة الإرهاب السعودية

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن قلقها إزاء تقارير أفادت بإحالة قضيتي الناشطتين السعوديتين لجين الهذلول وسمر بدوي إلى المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب في السعودية.

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وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية، عبر حسابه على تويتر: "نشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بإحالة قضيتي لجين الهذلول وسمر بدوي إلى محكمة الإرهاب السعودية".

وأضاف أن "النشاط نيابة عن حقوق المرأة ليس جريمة"، كما أعرب عن الانزعاج من مزاعم الانتهاكات ضدهما وانعدام الشفافية في محاكمتيهما.

وكانت علياء الهذلول، شقيقة لجين، قد قالت عبر حسابها على تويتر، الأربعاء، إنه "بعد تقريبا 3 سنوات من الاعتقال، وسنة من بداية محاكم لجين، أصدر القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض هذا اليوم قراره بعدم الاختصاص وتم تحويل ملف لجين إلى محكمة الإرهاب".

وكانت أسرة لجين قالت أمس إنها مثلت مع 3 ناشطات أخريات أمام محكمة في السعودية، وقد بدت عليها علامات الضعف.

المصدر: "سي أن أن"