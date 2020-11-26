في أول رحلة خارجية.. وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يزور دولتين عربيتين دون إعلان مسبق
بأول رحلة خارجية منذ تعيينه، زار وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر البحرين وقطر بزيارة غير معلن عنها مسبقا، على خلفية تصعيد التوتر بين البلدين.
وأكد الأسطول الخامس الأمريكي الذي يتخذ من البحرين مقرا له أن ميلر الذي تولى حقيبة وزارة الدفاع أوائل الشهر الجاري بعد إقالة مارك إسبر من هذا المنصب، زار أمس الأربعاء القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين حيث اجتمع مع صمويل بابارو، قائد القيادة المركزية للبحرية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة.
Acting Secretary of Defense, Christopher C. Miller, visited with personnel on board U.S. Naval Support Activity Bahrain,...Posted by U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet on Wednesday, November 25, 2020
وأشار بيان الأسطول الخامس إلى أن الاجتماع تطرق إلى "العمليات والشراكات في المنطقة"، مضيفا أن ميلر زار مقر القيادة المركزية وتفقد قوات وسفنا، كما قدم وجبات العشاء إلى العسكريين بمناسبة عيد الشكر وبحث تجربة خدمتهم في البحرين.
ومن البحرين، توجه وزير الدفاع الأمريكي الجديد اليوم الخميس إلى قطر حيث تفقد قاعدة العديد التي تستضيف حوالي 8500 جندي أمريكي واجتمع مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية.
ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوتر بين المنامة والدوحة، في ظل حادث توقيف البحرية القطرية زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني في الخليج.
المصدر: RT + "سي إن إن"