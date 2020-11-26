مصدر لـRT: مساع استضافة الكاظمي في البرلمان جدية

أكد مصدر برلماني عراقي، اليوم الخميس، جدية مساع يبذلها أعضاء في مجلس النواب لاستضافة رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، في البرلمان، فيما توقع المصدر أن تتحول الاستضافة إلى "استجواب".

وقال المصدر لـRT، إن "بعض أعضاء البرلمان يسعون إلى جمع تواقيع لاستضافة الكاظمي بشأن الأزمة الاقتصادية والتطورات الأمنية التي تشهدها البلاد، فضلاً عن متابعة سير برنامجه الحكومي".

وأضاف، أن "المساعي التي كانت في الأسابيع الماضية لاستضافته لم تنجح، لكن هناك سعيا حقيقيا الآن للضغط على رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد استضافة له، وقد تتحول الاستضافة إلى استجواب".

ووجه بعض الأطراف السياسية، ومنها تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، انتقادات كبيرة للكاظمي بشأن إدارته للحكومة خلال الستة أشهر الماضية.

المصدر: RT