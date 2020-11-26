وزير خارجية الصين يؤكد على أهمية الحوار لحل قضية شبه الجزيرة الكورية

قال بيان للخارجية الصينية إن وزيرها، وانغ يي، أبلغ رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه- إن، اليوم الخميس، أنه ينبغي للبلدين مواصلة السعي لحل قضية شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار.

وأضاف وانغ خلال زيارة لسيئول أن على الجانبين الالتزام بهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، في إشارة إلى طموحات كوريا الشمالية النووية.

وصرح أيضا بأن بكين عازمة على تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية فيما يتعلق بمكافحة الأوبئة والسيطرة عليها.

وكان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، قد أكد أنه سيواصل العمل مع الصين لإنهاء حالة الحرب وبناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي "البيت الأزرق"، أن مون أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الذي شدد على أن العلاقات الثنائية "ستتغلب على جائحة فيروس كورونا لتشكيل شراكة متقدمة".

المصدر: وكالات