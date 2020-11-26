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الفلبين تعتزم شراء مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

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الفلبين تعتزم شراء مليوني جرعة من لقاح
Reuters
لقاح "أسترازينيكا"
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من المقرر أن توقع الفلبين يوم الجمعة، اتفاقا لشراء مليوني جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" المحتمل ضد مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الخميس عن كارليتو جالفيز، كبير مسؤولي شؤون اللقاح والمنفذ الرئيسي لسياسات احتواء تفشي الفيروس، إن الاتفاق يشمل الشركات الخاصة التي سوف تساعد الحكومة في تمويل عملية الشراء.

وأوضح أنه من الممكن إجراء ترتيب مماثل مع شركات تصنيع لقاحات أخرى، إذا كانت الصفقة غير هادفة للربح ويمكن لتلك الشركات خفض الأسعار.

وتعاني الفلبين من ثاني أسوأ تفش لكورونا في جنوب شرق آسيا، حيث بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 422 ألفا و915، و8215 حالة وفاة.

المصدر: وكالات

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