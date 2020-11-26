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الحكومة اليونانية: تركيا تتخبط في أفعالها خشية من عقوبات أوروبية

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الحكومة اليونانية: تركيا تتخبط في أفعالها خشية من عقوبات أوروبية
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قالت الحكومة اليونانية إن تركيا ما زالت تستمر في أعمالها الاستفزازية بشرق المتوسط وإنها "تتخبط" في ذلك خشية من العقوبات التي سيتم فرضها عليها خلال القمة الأوروبية قريبا.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، اليوم الخميس، "إن تركيا ما زالت مستمرة في أعمالها الاستفزازية في شرق المتوسط ، ومن الواضح أنها تتخبط خشية العقوبات التي سوف يتم فرضها خلال القمة الأوروبية في العاشر من ديسمبر".

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و لفت بيتساس إلى أنه تم منح تركيا فرصة للتفاوض، ولكن ‏لم تحترم قرارات الاتحاد الأوروبي، وأيضا لم تستمع إلى المجتمع الدولي، وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه أثينا من انقره موعدا للمفاوضات الاستكشافية بين الجانبين، تم إرسال سفينة البحث التركية الى الجرف القاري اليوناني.

المصدر: RT

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