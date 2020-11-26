إيران.. أكثر من 480 وفاة ونحو 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 482 وفاة و13961 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام الرسمية حصد فيروس كورونا أرواح 46689 شخصا في إيران حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 908346.

وقالت وزارة الصحة اليوم الخميس، إن 5849 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

هذا وارتفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 633275 شخصا.



وأعلنت الوزارة أن كافة الأقاليم الإيرانية الـ 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي.

المصدر: RT