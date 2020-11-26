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المحكمة العليا الأمريكية ترفض تشديد القيود على التجمعات في المعابد والكنائس في نيويورك

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المحكمة العليا الأمريكية ترفض تشديد القيود على التجمعات في المعابد والكنائس في نيويورك
Reuters Erin Scott
المحكمة العليا الأمريكية
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رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، تشديد القيود على التجمعات في المعابد والكنائس في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا في نيويورك.

وأعطى تصويت القاضي الجديد، آمي كوني باريت، المحكمة العتبة اللازمة للتصويت لصالح المؤسسات الدينية، وفقا لشبكة "سي إن إن".

وصوت 5 قضاة لصالح قرار منع تشديد القيود على التجمعات في الأماكن الدينية، من بينهم باريت، مقابل 4 ضده.

وبحسب رأي الأغلبية في المحكمة العليا فإنه حتى في حالة حدوث جائحة، لا يمكن إهمال الدستور ونسيانه، وأوضحوا أن القيود المقترحة لتشديد الإجراءات على التجمع في أماكن العبادة تضرب مبدأ ضمان الحرية الدينية.

المصدر: وكالات

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