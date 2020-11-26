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تايلاند تؤكد نقل 3 إيرانيين كانوا موقوفين لديها

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تايلاند تؤكد نقل 3 إيرانيين كانوا موقوفين لديها
Reuters
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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، بأن تايلاند أكدت نقل ثلاثة إيرانيين كانوا موقوفين لديها بسبب عملية تفجير فاشلة في عام 2012.

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تقرير: إيران تبادل سجينة لديها بـ3 سجناء من مواطنيها في الخارج

ويأتي ذلك، بعدما أعلنت طهران أنها بادلت أمس الأربعاء أكاديمية بريطانية - أسترالية، بـ3 إيرانيين معتقلين في الخارج.

وقال الموقع الإخباري لنادي الصحافيين الإيرانيين الشباب إن "رجل أعمال إيرانيا واثنين من المواطنين الإيرانيين، كانوا محتجزين في الخارج بتهم لا أساس لها، تم تبادلهم مقابل جاسوسة مزدوجة الجنسية تدعى كايلي مور غيلبرت، كانت تعمل لصالح النظام الصهيوني".

وفي شهر أغسطس 2020، نقلت السلطات الإيرانية الأكاديمية البريطانية - الأسترالية، كايلي مور غيلبرت، إلى سجن خارج طهران.

المصدر: فرانس برس

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