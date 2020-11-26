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تشاووش أوغلو ينعي مارادونا بالإسبانية: وداعا يارقم 10 ارقد بسلام

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تشاووش أوغلو ينعي مارادونا بالإسبانية: وداعا يارقم 10 ارقد بسلام
Reuters
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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نعي وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية، دييغو مارادونا، الذي وافته المنية يوم أمس عن عمر 60 عاما.

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ونشر تشاووش أوغلو صورة للأسطورة مارادونا عبر حسابه في تويتر، مغردا بالإسبانية "وداعا يا رقم 10، ارقد بسلام".

وأضاف الوزير التركي: "شكرا لك من أجل كافة اللحظات الجميلة التي جعلتنا نعيشها، ومن أجل كل ما قدمته لكرة القدم العالمية".

وأفادت تقارير إعلامية أرجنتينية بأن مارادونا توفي أمس الأربعاء إثر إصابته بسكتة قلبية.

وقالت إن أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية في دماغه.

المصدر: الأناضول

 

 

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