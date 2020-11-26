الخارجية التركية تعلق على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن قره باغ

انتقدت وزارة الخارجية التركية دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي أذربيجان للانسحاب من قره باغ، وقالت إن هذه الدعوة مثير للسخرية ومتحيزة وغير واقعية.

وجاء الموقف التركي ردا على اعتماد مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الأربعاء، قرارا غير ملزم يدعو الحكومة "للاعتراف بجمهورية ناغورني قره باغ".

وفي قراره قال مجلس الشيوخ الفرنسي إنه "يدين العدوان العسكري الأذربيجاني الذي نفذ بدعم من السلطات التركية ومرتزقة أجانب، ويدعو إلى الانسحاب الفوري للقوات المسلحة الأذربيجانية من الأراضي التي خسر الأرمن السيطرة عليها في منطقة ناغورني قره باغ"، خلال المعارك التي شهدها الإقليم في الأسابيع الأخيرة.

بدورها اعتبرت أذربيجان، أمس الأربعاء، أن القرار الذي مرره مجلس الشيوخ الفرنسي لحث الحكومة على الاعتراف بـ"جمهورية قره باغ"، "قرارا استفزازيا ومتحيزا".

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأذربيجانية أن القرار المزعوم تم اقتراحه من قبل أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين لأرمينيا، مضيفا أنه بدلا من اتخاذ قرارات منحازة، يتعين على مجلس الشيوخ الفرنسي أن ينخرط في أنشطة تخدم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، ما يساعد على تحقق تنمية مستدامة بالمنطقة، ويخدم المصالح الفرنسية.

المصدر: وكالات