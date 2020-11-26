مسؤولون إسرائيليون: البحرين تطلب من نتنياهو تأجيل زيارته

أفادت مصادر إسرائيلية بأن زيارة رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التي كانت مخططة الأسبوع القادم إلى المنامة، تم تأجيلها بطلب من الحكومة البحرينية.

إقرأ المزيد

ووفق ما أفاد به موقع "إسرائيل 24"، فقد قال مسؤولون إسرائيليون إن البحرينيين طلبوا تأجيل الزيارة، على أن تكون جزء من زيارة نتنياهو إلى دولة الامارات.

وكان نتنياهو ينوي زيارة البحرين والإمارات، للمرة الأولى، في 1 و2 ديسمبر، لكن الإماراتيين أوضحوا أن الموعد "غير مريح" بالنسبة لهم، لأنه يتزامن مع عيد استقلال الإمارات، وطلبوا من نتنياهو أن يصل في وقت لاحق من الشهر، وفق "إسرائيل 24".

وأضاف الموقع أنه بعد تغير البرنامج، قرر نتنياهو أن يزور البحرين فقط، لكن البحرينيين توجهوا إلى ديوان رئيس الحكومة وطلبوا تأجيل موعد الزيارة إلى وقت لاحق من الشهر، بالتزامن مع الموعد الذي سيزور فيه نتنياهو الإمارات.

وعلى إثر تأجيل زيارة نتنياهو للبحرين، ألغيت أيضا زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، إلى المنامة، حيث كان من المقرر أن يشارك بمؤتمر الأمن السنوي الذي يقام بالمنامة.

المصدر: إسرائيل 24