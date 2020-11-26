تطورات جديدة في قضية اعتقال كبيرة مسؤولي "هواوي" في كندا

نفت مشرفة الشرطة الكندية في قضية اعتقال مينغ وانتشو، كبيرة المسؤولين بشركة هواوي قبل عامين، أن تكون الشرطة وجهت سلطات الحدود بعدم إبلاغها بصدور مذكرة اعتقال بحقها أثناء استجوابها.

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واتهم محامي الدفاع عن مينغ، سكوت فينتون، الشرطية جانيس فاندر جراف، من شرطة الخيالة الملكية الكندية، بإبلاغ مسؤولي الحدود بإخفاء لائحة اتهام مختومة، ومذكرة اعتقال عن مينغ عندما تم استجوابها في يوم اعتقالها.

وكانت الوثائق ستجعلها على علم بأنه يحق لها الاستعانة بمحام.

وقالت فاندر جراف للمحكة: "لا أتذكر ما حدث، ولا أعتقد أن ذلك حدث".

وتم اعتقال مينغ (48 عاما) في الأول من ديسمبر 2018 في مطار فانكوفر الدولي، بناء على مذكرة من الولايات المتحدة.

وتواجه مينغ اتهامات بالاحتيال المصرفي بزعم تضليل بنك "إتش.إس.بي.سي" بشأن تعاملات تجارية لشركة هواوي الصينية في إيران، مما تسبب في خرق البنك للعقوبات الأمريكية ضد طهران.

ويقول محاموها إن السلطات الأمريكية والكندية نسقت الأمر قبل اعتقالها، باستخدام سلطات التحقيق الموسعة لوكالة خدمات الحدود الكندية لاستجوابها دون حضور محام قبل اعتقالها، ونقل تفاصيل ما احتوته أجهزتها الإلكترونية إلى المسؤولين الأمريكيين.

واستجوب مسؤولو الحدود الكنديون مينغ لمدة 3 ساعات، قبل أن تعتقلها شرطة الخيالة الكندية الملكية. وقام ضباط الحدود بتدوين الأرقام التسلسلية ورموز المرور الخاصة بأجهزتها.

وتقول مينغ إنها بريئة، وتقاوم تسليمها للجانب الأمريكي وتوضح أن الإجراءات غير السليمة التي يقول محاموها أنها وقعت تنتهك حقوقها المدنية ويجب إبطالها.

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين كندا والصين منذ اعتقال مينغ، واعتقلت الصين مواطنين كنديين بتهمة التجسس بعد أيام. ومن المتوقع الانتهاء من الجلسة الخاصة بتسليم مينغ في أبريل 2021.

المصدر: رويترز