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رفض دعوى يمنيين ضد ألمانيا بسبب هجوم أمريكي انطلق من قاعدة "رامشتاين"

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رفض دعوى يمنيين ضد ألمانيا بسبب هجوم أمريكي انطلق من قاعدة
رفض دعوى 3 يمنيين ضد ألمانيا بسبب هجوم أمريكي انطلق من قاعدة "رامشتاين"
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رفض القضاء الألماني دعوى رفعها ثلاثة يمنيين ضد ألمانيا، إثر عملية أمريكية قتل فيها قريبان لهم بضربة طائرة دون طيار انطلقت من قاعدة "رامشتاين" الألمانية.

وأصدر القضاة في محكمة لايبتسيغ شرق ألمانيا حكما برفض مطلب المدعين بإلزام الحكومة الألمانية بأن تزيد من نشاطها لضمان استخدام الأمريكيين للقاعدة الجوية، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وفقد اليمنيون الثلاثة قريبين اثنين في هجوم أمريكي بطائرة دون طيار في 2012، وقالوا في دعواهم إن الضحايا، مدنيان بريئان.

وقررت المحكمة في لايبتسيغ، أنه قد يكون هناك التزام قانوني من ألمانيا من حيث المبدأ بحماية الأجانب في الخارج، لكن بشروط منها أن تكون هناك توقعات ملموسة بأعمال مخالفة للقانون الدولي من ناحية، وأن تكون هناك علاقة وثيقة لهذه الأحداث بالأراضي الألمانية.

ورأت المحكمة أنه لا يكفي في الواقعة محل النظر أن تكون قاعدة "رامشتاين" ذات أهمية في برنامج الطائرات الأمريكية دون طيار، بل يجب إثبات اتخاذ قرارات محددة على الأراضي الألمانية.

المصدر: د ب أ

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