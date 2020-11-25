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أستراليا ترحب بإطلاق إيران سراح أكاديمية بريطانية أسترالية

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أستراليا ترحب بإطلاق إيران سراح أكاديمية بريطانية أسترالية
Reuters DONDI TAWATAO
وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين
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رحبت أستراليا بإطلاق سراح الأكاديمية البريطانية الأسترالية كايلي مور جيلبرت التي كانت محتجزة في إيران منذ سبتمبر 2018، وحكمت بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين في بيان لها: "سعيدة للغاية وأشعر بالارتياح لإطلاق سراح كايلي مور جيلبرت في إيران وعودتها قريبا إلى عائلتها".

وأضافت: "الحكومة الأسترالية رفضت دوما الأسباب التي اعتقلت على أساسها الحكومة الإيرانية الأستاذة مور جيلبرت وأدانتها وسجنتها، وما زالت ترفضها".

وكان التلفزيون الحكومي الإيراني أفاد بأن إيران بادلت مور جيلبرت المتخصصة في سياسات الشرق الأوسط بجامعة ملبورن بثلاثة إيرانيين مسجونين بالخارج.

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المصدر: "رويترز"

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