بايدن: الأمريكيون لن يسمحوا بعدم احترام النتائج الانتخابية

حذر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن من أن الأمريكيين لن يسمحوا بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر.

وقال في كلمة ألقاها في مدينته ويلمينغتون بمناسبة عيد الشكر: "أعتقد أن هذا الموسم البائس من الانقسام والشيطنة سيفسح المجال أمام سنة مشرقة".

President-elect Joe Biden: "Americans have grit and generosity -- a capacity for greatness and reservoirs of goodness. We have what it takes. Now we have to act." pic.twitter.com/qU95V9G7c9 — The Hill (@thehill) November 25, 2020

وتابع: "لدينا انتخابات حرة ونزيهة. نحن نحترم النتائج. هذه الأمة وقوانين البلاد لن تسمح بشيء آخر".

المصدر: أ ف ب