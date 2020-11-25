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بايدن: الأمريكيون لن يسمحوا بعدم احترام النتائج الانتخابية

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بايدن: الأمريكيون لن يسمحوا بعدم احترام النتائج الانتخابية
Reuters
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حذر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن من أن الأمريكيين لن يسمحوا بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر.

وقال في كلمة ألقاها في مدينته ويلمينغتون بمناسبة عيد الشكر: "أعتقد أن هذا الموسم البائس من الانقسام والشيطنة سيفسح المجال أمام سنة مشرقة".

وتابع: "لدينا انتخابات حرة ونزيهة. نحن نحترم النتائج. هذه الأمة وقوانين البلاد لن تسمح بشيء آخر".

المصدر: أ ف ب

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