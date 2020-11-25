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أكثر من 1.5 مليون إصابة جديدة بكورونا في الأمريكيتين خلال أسبوع

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أكثر من 1.5 مليون إصابة جديدة بكورونا في الأمريكيتين خلال أسبوع
Globallookpress Seaman Luke Cunningham
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أظهرت بيانات منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أنه تم تسجيل أكثر من 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا في الأمريكيتين خلال الأسبوع الأخير بحصيلة قياسية جديدة.

وأكد نائب مدير المنظمة جارباس باربوسا، أن كندا سجلت ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بين مجتمعات الشعوب الأصلية.

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وأشارت المنظمة إلى أنه تم خلال الأسبوع الأخير تسجيل أكبر حصيلة للمصابين الجدد بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء.

المصدر: صحيفة "الغارديان"

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