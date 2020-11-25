ستولتنبيرغ يدافع عن تركيا ودورها في مكافحة الإرهاب

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن تركيا لعبت دورا رئيسيا في الحرب ضد الإرهاب، وخاصة ضد تنظيم "داعش".

وخلال الدورة السنوية السادسة والستين للجمعية البرلمانية لحلف الناتو، اتهم المشرع الألماني وعضو الجمعية البرلمانية لحلف الناتو يورغن تريتين تركيا بعدم مشاركة القيم التي يتبناها الأطلسي، فردّ ستولتنبرغ: "تركيا حليفة قيمة ومهمة لأنها تلعب دورا رئيسيا في مكافحة الإرهاب الدولي".

وأكد أن أنقرة "كانت من أبرز المعارضين لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق وركيزة أساسية في توفير البنية التحتية والمنصات لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش".

وأضاف: "لم يتعرض أي حليف آخر لهجمات إرهابية أكثر من تركيا، ولا يوجد حليف آخر يستضيف هذا العدد المتزايد من اللاجئين.. تركيا تحتضن 4 ملايين لاجئ".

من جهة أخرى، أعرب ستولتنبرغ عن مخاوفه لشراء أنقرة صواريخ S-400 الروسية، وتورطها في دعم الحكومة الليبية.

المصدر: "Middle east monitor"