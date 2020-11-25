بايدن: ترامب لم يتواصل معي منذ فوزي بالانتخابات
Reuters
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قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن إن الرئيس دونالد ترامب لم يتواصل معه شخصيا منذ فوزه في الانتخابات.
وفي مقابلة مع قناة "NBC"، لفت بادين إلى أنه على الرغم من عدم وجود اتصال مباشر مع ترامب، إلا أن فريقه الانتقالي شهد تواصلا مع فريق ترامب بعد أن سمحت رئيسة إدارة الخدمات العامة إميلي مورفي ببدء عملية نقل السلطة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأضاف: "كنت دائما على ثقة بأننا سنفوز في هذه الانتخابات"، على الرغم من جهود فريق ترامب لإلغاء النتائج في الولايات الرئيسية.
المصدر: "The Hill"