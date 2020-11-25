ترامب يطلع الشيوخ على "تزوير الانتخابات"
Reuters HANNAH MCKAY
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتحدث أمام مجلس الشيوخ في بنسلفانيا عن "التزوير الذي حصل في الانتخابات الرئاسية".
وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "سوف أتحدث في جلسة استماع مهمة للغاية لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا.. سنتحدث عن التزوير الهائل الذي حدث في انتخابات 2020".
I will be speaking before a very important Pennsylvania State Senate hearing which is in process now. Talking about the massive voter fraud which took place in the 2020 Election!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020
المصدر: RT