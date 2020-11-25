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ترامب يطلع الشيوخ على "تزوير الانتخابات"

أخبار العالم

ترامب يطلع الشيوخ على
Reuters HANNAH MCKAY
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتحدث أمام مجلس الشيوخ في بنسلفانيا عن "التزوير الذي حصل في الانتخابات الرئاسية".

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "سوف أتحدث في جلسة استماع مهمة للغاية لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا.. سنتحدث عن التزوير الهائل الذي حدث في انتخابات 2020".

 

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المصدر: RT

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