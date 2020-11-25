ترامب يطلع الشيوخ على "تزوير الانتخابات"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتحدث أمام مجلس الشيوخ في بنسلفانيا عن "التزوير الذي حصل في الانتخابات الرئاسية".

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "سوف أتحدث في جلسة استماع مهمة للغاية لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا.. سنتحدث عن التزوير الهائل الذي حدث في انتخابات 2020".

I will be speaking before a very important Pennsylvania State Senate hearing which is in process now. Talking about the massive voter fraud which took place in the 2020 Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

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المصدر: RT