إسرائيل.. ارتفاع حالات العنف المنزلي 300% في ظل كورونا
AFP
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أظهرت دراسة اجتماعية أن عدد شكاوى العنف الأسري المقدمة في إسرائيل ارتفع بنسبة 300٪ منذ مارس، في ظاهرة تعزى بشكل رئيسي للإغلاق الاقتصادي وأزمة كورونا.
والدراسة التي أجرتها المنظمة النسائية الصهيونية العالمية "WIZO"، أظهرت أنه منذ بداية عام 2020، قتلت حوالي 20 امرأة على أيدي أزواجهن، 18 جريمة منها وقعت في مارس بعد تفشي جائحة فيروس كورونا في إسرائيل.
كما أشار التقرير إلى زيادة بنسبة 350 في المائة في عدد النساء اللواتي يطلبن المساعدة في ملاجئ العنف المنزلي في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: "i24news"