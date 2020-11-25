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بايدن لا يستبعد تعيين جمهوريين في إدارته

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بايدن لا يستبعد تعيين جمهوريين في إدارته
Reuters Kevin Lamarque
المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن
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أكد المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه لا يستبعد تعيين نواب عن الحزب الجمهوري في حكومته المقبلة، مشيرا إلى أن هدفه "أن تكون البلاد موحدة".

وقال في مقابلة مع "MSNBC"، عندما سئل عما إذا كان تعيين الجمهوريين ممكنا: "نعم، لا يزال لدينا العديد من المناصب المختلفة المتبقية".

وأضاف: "هدفنا هو أن تكون البلاد موحدة".

ورد على سؤال، عما إذا كان الأمر يستحق انتظار الإعلان عن مثل هذه التعيينات في المستقبل القريب قائلا: "ليس في المستقبل القريب".

ويتم تعيين المسؤولين من الأطراف الأخرى في الولايات المتحدة، ولكن بشكل غير منتظم، حيث عين الرئيس الحالي دونالد ترامب عددا من الديمقراطيين مستشارين له، فيما كان لسلفه باراك أوباما 6 وزراء على الأقل من الجزب الجمهوري.

المصدر: "نوفوستي"

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