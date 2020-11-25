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ألمانيا تستعد لتمديد الإغلاق الجزئي حتى ديسمبر

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ألمانيا تستعد لتمديد الإغلاق الجزئي حتى ديسمبر
Reuters
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تستعد ألمانيا لتمديد الإغلاق الجزئي حتى شهر ديسمبر المقبل، بعد إعادة فرض القيود بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسب "أسوشيتد برس".

والإغلاق الجزئي الذي أعلن عنه في 2 نوفبر الحالي، أعاد إغلاق الحانات والأماكن الرياضية والمطاعم والنوادي الليلية، لكنه استثنى المدارس وصالونات الحلاقة ومتاجر التجزئة، على عكس الإغلاق الأول في الربيع.

ومن المرجح أن يقترح المسؤولون قيودا أكثر مرونة لموسم عيد الميلاد والسماح بزيارات عائلية محدودة، فيما يطالب المحافظون بفرض قواعد أكثر صرامة.

المصدر: وكالات

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