 
مباشر

مسؤول إسرائيلي: اللقاحات ستنجح في وقف انتشار كورونا بحلول العام المقبل

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي: اللقاحات ستنجح في وقف انتشار كورونا بحلول العام المقبل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p8an

أعرب المنسق السابق لمكافحة كورونا في إسرائيل روني غامزو عن ثقته بأن اللقاحات الجديدة التي طورتها شركات الأدوية الأمريكية والدولية، ستنجح في وقف انتشار الوباء بحلول العام المقبل.

وقال: "ستنتهي أزمة فيروس كورونا في عام 2021... في رأيي، سيكون اللقاح ناجحا وسنرى في النصف الأول من عام 2021 تسويقا وإنتاجا ضخما للقاح، ربما ليس فقط من قلبل شركة واحدة".

وعن الخلل في عمليات التعقب الرقمي التي يقوم بها جهاز الأمن العام "الشاباك" لمراقبة هواتف أشخاص خالطوا مصابي كورونا، قال أضاف: "دولة إسرائيل حريصة جدا على الخصوصية والكفاح ضد الوباء لا ينتهك الخصوصية في هذه المرحلة، وصناع القرار يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى التوازن في كل وقت"، مؤكدا أن الجميع يحاولون تجاوز هذا الحادث بحد أدنى من التعدي على الخصوصية.

المصدر: "i24news"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا