أردوغان: بدعم تركيا انتهى الاحتلال الأرمني لقره باغ والتعاون مع روسيا سيحقق الاستقرار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه بفضل دعم بلاده لأذربيجان انتهى الاحتلال الأرمني لإقليم قره باغ، ولأول مرة تتضاعف الآمال في إيجاد حل دائم.

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وأضاف خلال كلمة ألقاها الأربعاء في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة أنهم بذلوا قصارى جهودهم للقضاء على التهديد الإرهابي ومنع الصراعات الإقليمية وتعزيز الاستقرار.

وأشار إلى أن انزعاج بعض الدول من الاتفاقية بين أذربيجان وأرمينيا لا قيمة له، لافتا إلى أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء التطورات في أذربيجان، والخطوات التي يمكن اتخاذها في هذه الفترة.

ولفت إلى أن الخطوات المقرر اتخاذها بين تركيا وروسيا وأذربيجان ستحقق الاستقرار والسلام في المنطقة.

المصدر: الأناضول