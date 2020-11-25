خبير في منظمة الصحة بصدد العودة إلى ووهان للبحث عن منشأ كورونا

قال خبير بمنظمة الصحة العالمية إنه بصدد العودة إلى أسواق بيع المواد الغذائية بالجملة في مدينة ووهان الصينية، لمتابعة الحالات الأولية لفيروس كوفيد -19 التي ظهرت في المدينة.

إقرأ المزيد

وقال بيتر بن مبارك الخبير في أمراض الحيوان في إفادة صحفية على وسائل التواصل الاجتماعي لمنظمة الصحة العالمية، إنه يرغب في إعادة مقابلة حالات COVID-19 الأولية والعثور على معنيين آخرين قد تتوفر لديهم "معلومات مهمة" حول المكان الذي قد يكونون التقطوا فيه الفيروس.

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم اقترب من 59,8 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

كما أظهرت إحصائية الجامعة التي تعتبر من أبرز المراجع في تتبع تفشي جائحة كورونا، أن عدد المتعافين يقترب من 38,3 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و409 آلاف.

المصدر: رويترز