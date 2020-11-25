إصابة مستشار حملة ترامب الانتخابية بفيروس كورونا

أعلن بوريس إبشتاين مستشار الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك في مؤتمر صحفي مطول الأسبوع الماضي مع عدد من محامي ترامب.

وقال إبشتاين في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد ثبتت إصابتي بكوفيد-19. أعاني من أعراض خفيفة، وأتبع جميع البروتوكولات المناسبة، بما في ذلك الحجر الصحي وتعقب جهات الاتصال".

ووقف إبشتاين خلال المؤتمر الصحافي يوم الخميس الماضي إلى جانب محامي ترامب رودي غولياني، الذي أعلن نجله أندرو إصابته بكورونا في اليوم التالي.

المصدر: "The Hill"