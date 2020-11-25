ألمانيا.. تنظيم الانتخابات في سبتمبر المقبل لحسم خلافة ميركل

اقترحت الحكومة الألمانية تنظيم الانتخابات العامة لانتخاب مستشار للبلاد في 26 سبتمبر المقبل مع انتهاء ولاية المستشارة أنغيلا ميركل.

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ويتعين أن يوافق الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رسميا على الاقتراح الذي طرح خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

وكانت ميركل التي تتولى مهامها منذ 2005، أعلنت في نهاية 2018 بعد انتكاسات انتخابية لحقت بحزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديموقراطي، أنها لن تترشح لولاية خامسة.

ويتصدر الاتحاد المسيحي الديمقراطي استطلاعات الرأي بفارق كبير مع حصوله على أكثر من 36% من نوايا الأصوات، رغم تآكل قاعدته الانتخابية في السنوات الأخيرة.

ويتنافس ثلاثة مرشحين على المنصب، هم المعتدلان أرمين لاشيت، الذي يرأس منطقة شمال الراين وستفاليا، والخبير في السياسة الخارجية نوربرت روتغن، إضافة إلى الليبرالي فريدريش ميرتس، خصم ميركل التاريخي والداعي إلى نهج أكثر يمينية.

المصدر: أ ف ب