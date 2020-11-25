الرئيس المكسيكي حول تهنئته لبايدن: أفضل شيء هو "الانتظار"

رفض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للمرة الثانية تهنئة المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال أوبرادور إنه بمجرد أن تنتهي السلطات الأمريكية من فرز الأصوات بشكل نهائي، سيصدر بيانا بهذا الصدد.

كما أكد أنه ليس لديه أي شيء ضد أي مرشح أو حزب سياسي في العملية الانتخابية الأمريكية، لكنه يفضل عدم تقديم التهنئته قبل معرفة النتيجة النهائية، مضيفا: "ما هو أفضل شيء؟ الانتظار".

المصدر: "رويترز"