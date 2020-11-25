أوباما يبيع مليون نسخة من كتابه "أرض الميعاد" في أسبوع

قالت منظمة PEN America إن الرئيس السابق باراك أوباما، باع مليون نسخة من كتابه " أرض الميعاد" في أسبوع، وسيحصل على جائزة صوت تأثير السنوي.

وبحسب منظمة الكتائب الأمريكية فإن التكريم هو تقديرا لـ"كتاباته التي اجتازت الحدود السياسية والاجتماعية والأيديولوجية".

وسيتم تكريم أوباما، الذي صدرت مذكراته بعنوان "A Promised Land" الأسبوع الماضي، خلال حفل افتراضي في الثامن من ديسمبر في الحفل السنوي لمنظمة الأدب وحقوق الإنسان.

وقالت المديرة التنفيذية لـ "PEN America" سوزان نوسيل، إننا رأينا دائما الرئيس أوباما "ليس فقط كزعيم، ولكن كواحد منا: كاتب"، مشيرة إلى أن رواياته ساعدت في تعريف العالم بخلفيته الفريدة، وقوة تجربته في الحياة التي تهدف للوصول إلى مجتمع أكثر تعددية وشمولية.

وتشمل كتب أوباما السابقة "أحلام من والدي" و"جرأة الأمل".

المصدر: "politico"