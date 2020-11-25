 
مباشر

إسبانيا تدرس حصر احتفالات عيد الميلاد بستة أشخاص

أخبار العالم

إسبانيا تدرس حصر احتفالات عيد الميلاد بستة أشخاص
piccavey.com
تحضيرات عيد الميلاد في إسبانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p88u

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء إن حكومته تدرس حصر احتفالات عيد الميلاد بستة أشخاص، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
خضوع ملك إسبانيا للحجر الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا
خضوع ملك إسبانيا للحجر الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا

وأشار إلى أن خبراء الصحة والعلماء نصحوا بأن ستة هو رقم منخفض بما يكفي للمساعدة في وقف الفيروس، مضيفا أنه سيتم التفاوض على التفاصيل النهائية للقيود مع السلطات الإقليمية.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 1,614,126، فيما بلغ عدد الوفيات 43,668 وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا في العالم.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا