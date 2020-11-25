شي يهنئ بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

أصبحت الصين اليوم الأربعاء ثالث دولة من مجلس الأمن الدولي بعد بريطانيا وفرنسا يهنئ زعيمها المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز المفترض في انتخابات الرئاسة.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية بأن الرئيس شي جين بينغ وجه اليوم "رسالة إلى جو بايدن لتهنئته بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة"، مشددا على أن "الإسهام في التطوير الصحيح والمستقر للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة لا يخدم فقط المصالح الأساسية لشعبيهما بل ويتوافق مع التطلعات العامة من قبل المجتمع الدولي".

وأعرب شي عن أمله في أن يتحلى كلا الطرفين بروح تفادي النزاعات والمواجهة والاحترام المتبادل، مع التركيز على التعاون وتجاوز الخلافات وتنمية الروابط بينهما وتوحيد الجهود مع الدول الأخرى والمجتمع الدولي ككل في سبيل "المضي قدما في القضية النبيلة لإحلال السلام والتنمية في العالم".

في غضون ذلك، هنأ نائب شي، وانغ تشي شان، السيناتورة كامالا هاريس بانتخابها لمنصب نائب الرئيس في إدارة بايدن المستقبلية.

وأصبحت بذلك روسيا آخر دولة في "الخماسية النووية" لم تهنئ بايدن بعد بالفوز المفترض، وأوضح الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيهنئ الفائز في السباق الرئاسي عقب صدور النتائج الرسمية للانتخابات.

المصدر: شينخوا