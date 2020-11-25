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مستوطن يدهس شرطيا إسرائيليا من حرس الحدود بالضفة الغربية

أخبار العالم

مستوطن يدهس شرطيا إسرائيليا من حرس الحدود بالضفة الغربية
صورة أرشيفية
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أصيب شرطي من حرس الحدود الإسرائيلي بجروح عندما حاول أحد مستوطني "يتسهار" دهسه خلال محاولته الدخول بمركبته بالقوة لبؤرة كومي أوري الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية.

وقالت الشرطة إن السائق حاول اليوم الأربعاء اختراق حاجز تم وضعه عند مدخل البؤرة الاستيطانية، متجاهلا الدعوات له بالتوقف، وأصاب الشرطي خلال ذلك.

مستوطن يدهس شرطيا إسرائيليا من حرس الحدود بالضفة الغربية
تايمز أوف إسرائيل

وقال البيان إن "الشرطي عانى من جروح طفيفة في ساقه وتلقى العلاج في المكان".

واعتقل السائق، الذي لم يتم نشر اسمه، وأصيب في وجهه. وقال مستوطنو كومي أوري أن إصابته ناتجة عن العنف الذي استخدم خلال اعتقاله. كما ادعوا أن مركبة حرس الحدود هي التي اصطدمت بمركبة المستوطن.

وحاول العشرات من المستوطنين المتطرفين الملثمين سد الطرق بمركباتهم وبالحجارة لمنع اقتياد المشتبه به إلى الحجز. وتم اعتقال أحدهم. 

وقال حرس الحدود إن "السائق مشتبه بمحاولة تنفيذه هجوم دهس وتعطيل عمل الشرطي".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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