إسرائيل تدرس إغلاق المعابر أمام الفلسطينيين بسبب كورونا

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، جلسة لبحث تشديد الإجراءات التي من شأنها فرض القيود الهادفة إلى كبح انتشار وباء كورونا في إسرائيل.

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وقال نتنياهو إنه "من الضروري تخفيف وتيرة الإصابة بالفيروس. يجب علينا تشديد فرض القيود في المدن الحمراء والبرتقالية من أجل منع إقامة الأعراس والقيام بتجمهرات محظورة".

وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الجلسة، بالنظر في إمكانية إغلاق المعابر، بسبب الارتفاع الدراماتيكي الذي طرأ على عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

يأتي ذلك، في وقت أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية بلغت 81.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت أنه تم تسجل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية و6 حالات وفاة في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 1720 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: RT