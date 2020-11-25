ألمانيا تسجل وفيات قياسية بكورونا قبيل محادثات بشأن القيود في عيد الميلاد

سجلت ألمانيا وفيات قياسية بفيروس كورونا بلغت 410 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية قبيل اجتماع زعماء الولايات، مع المستشارة أنغيلا ميركل لبحث القيود التي ستفرض في موسم الأعياد.

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وأفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بأن أعداد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زادت 18633 حالة ليصل الإجمالي إلى 961320 حالة.

ومن المتوقع أن تمدد الولايات الألمانية إجراءات العزل العام حتى 20 ديسمبر، بعدما نجحت في وقف تزايد الأعداد لكنها لم تخفضها.

ومن شأن ذلك، أن يبقي على الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه مغلقة في حين تظل المدارس والمتاجر مفتوحة.

وقبيل اجتماع ميركل مع زعماء الولايات الألمانية، اصطدمت سيارة ببوابة مكتب المستشارية في برلين صباح اليوم.

وأظهرت صور من الموقع الشرطة وهي تتفقد سيارة عند البوابة مكتوب عليها عبارة "أوقفوا سياسة العولمة" باللون الأبيض على جانبها الأيمن، وأظهرت صور أخرى عبارة "لعنة قتلة الأطفال وكبار السن" مكتوبة على الجانب الآخر من السيارة.

المصدر: رويترز