السعودية توجه دعوة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران

دعت الحكومة السعودية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفعيل عمليات التفتيش في إيران بهدف رصد أي أنشطة نووية غير سلمية في أراضي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن مجلس الوزراء، في اجتماع عقده أمس الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، جدد دعوة المملكة إلى الوكالة الدولية لـ"مواصلة الكشف عن أنشطة إيران النووية غير السلمية وتكثيف أعمال التفتيش داخلها للكشف عن أي مواقع من المحتمل أن تستخدمها للقيام بأنشطة نووية غير معلن عنها".

وأوضح مجلس الوزراء السعودي أن هذه الدعوة تأتي في ضوء ما تضمنه تقرير المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي من تفاصيل عن رصد ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، مشيرا إلى أن ذلك "يعد استمرارا للتصعيد والتجاوزات الإيرانية المرصودة في التقارير السابقة".

المصدر: واس