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باشينيان: بقاء قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ لن يقتصر على 5 سنوات

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باشينيان: بقاء قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ لن يقتصر على 5 سنوات
Sputnik
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رأى رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن بقاء قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ لن يقتصر على فترة واحدة مدتها 5 سنوات.

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وقال باشينيان في هذا الشأن: "خلال 5 سنوات، بالطبع، من الضروروي في الوقت المناسب إقامة ضمانات للأمن والاستقرار في المنطقة. لكن بما أن نزاع قره باغ طويل، لا أعتقد أن بقاء قوات حفظ السلام الروسية سيقتصر على 5 سنوات".

وشدد رئيس الوزراء على أن نشر قوات حفظ سلام روسية في منطقة قره باغ هو "مسألة اتفاق سياسي تم التوصل إليه"، وجرت صياغته في بيان مشترك لقادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 9 نوفمبر.

ولفت باشينيان إلى أن "فترة الخمس سنوات هي بداية العملية"، مشيرا إلى أنه يمكن تمديد هذه الفترة تلقائيا.

وقال بهذا الصدد: "أعتقد أن القضية الرئيسة في الوقت الحالي هي ضمان الاستقرار في قره باغ والمنطقة، وضمان سلامة مواطني قره باغ. أعتقد وكلي أمل في أن تعمل قوات حفظ السلام الروسية بنجاح وتكون قادرة على تنفيذ هذه المهمة بالفعل".

المصدر: تاس

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