باشينيان يؤكد ثبات موقف بلاده من وضع قره باغ

أكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن موقف بلاده ثابت بشأن وضع قره باغ.

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وقال باشينيان في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس"، ردا على سؤال حول أن البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر عن قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا بشأن وقف العمليات العسكرية لم يتحدث عن وضع هذه المنطقة: "تعلمون موقف أرمينيا من وضع قره باغ، وموقفنا بالطبع لم يتغير".

وبحسب باشينيان، وضع قره باغ يجب أن يتحدد من خلال عملية التفاوض في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وصرح رئيس الوزراء الأرمني قائلا في هذا الصدد: "في الواقع، هناك توافق في الآراء، على الأقل بين الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتتفق أرمينيا مع وجهة النظر هذه بأن عملية التفاوض ينبغي أن تستمر في إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ويجب أن تصبح القضايا التي لم يتم حلها في البيان المشترك موضوع نقاش في إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

المصدر: تاس