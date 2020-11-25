السفير السوداني الجديد يقدم أوراق اعتماده سفيرا ومفوضا لدى سويسرا

قدم السفير السوداني علي بن أبي طالب الجندي، يوم أمس، أوراق اعتماده لرئيسة الاتحاد الفدرالي السويسري، سيمونيتا سوماروغا، سفيرا فوق العادة، ومفوضا للسودان، لدى سويسرا.

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كما نقل الجندي تحيات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتوجيهاته بأهمية تطوير العلاقات بين البلدين، و"لا سيما دعم جهود التنمية والسلام في السودان"، حيث تناول اللقاء أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة الانتقالية.

وأعربت سوماروغا عن تهانيها للقيادة السودانية بتوقيع اتفاقية السلام، متمنية أن يسود الاستقرار في البلاد، مشيرة إلى أن سويسرا مستعدة للتعاون مع الحكومة الانتقالية في إنفاذ اتفاق السلام.

المصدر: "سونا"