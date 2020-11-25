في أقصر مؤتمر صحفي له.. ترامب يتحدث عن "رقم مقدس"

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، أقصر مؤتمر صحفي له وربما لأي رئيس أمريكي في التاريخ، حيث غادر غرفة الإفادة الصحفية بالبيت الأبيض بعد كلمة لم تتجاوز دقيقة وبضع ثوان.

وتحدث ترامب في البداية عن أرقام البورصة، وقال: "أريد فقط أن أهنئ الجميع. بلغ متوسط مؤشر داو جونز الصناعي لسوق الأسهم 30000، وهو الأعلى في التاريخ.. لم نكسر 30000 مطلقا، وهذا على الرغم من كل ما حدث مع الوباء".

ووصف ترامب هذا الرقم بأنه "مقدس"، وأضاف: "هذه هي المرة التاسعة منذ بداية عام 2020 وهي المرة الـ48 التي نكسر فيها الأرقام القياسية خلال إدارة ترامب وأريد فقط أن أهنئ جميع الأشخاص داخل الإدارة الذين عملوا بجد. والأهم من ذلك أود أن أهنئ أبناء بلدنا لأنه لا يوجد مثلكم. شكرا جزيلا لكم جميعا".

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لم يتطرق ترامب في كلمته إلى قضية الانتخابات بخلاف التوقعات، وغادر دون أن يجيب عن أسئلة الصحفيين.

وفي وقت سابق، دعا ترامب فريقه للتعاون في المرحلة الانتقالية مع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، رافضا مع ذلك الاعتراف بهزيمته في الانتخابات ومتعهدا بـ"مواصلة القتال".

المصدر: RT