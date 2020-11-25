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قتيل وجرحى ومفقودون بانهيار ورشة في الصين

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قتيل وجرحى ومفقودون بانهيار ورشة في الصين
Reuters CHINA STRINGER NETWORK
عمال الإنقاذ على أنقاض مبنى منهار في يبين بالصين
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لقي شخص حتفه، وفقد اثنان آخران، فجر اليوم الأربعاء، بعد انهيار ورشة مصنع قيد الإنشاء، في مدينة ليوبانشوي بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

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وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن الانهيار وقع حوالي الساعة 02:30 فجرا، مما أدى إلى محاصرة خمسة أشخاص تحت الأنقاض، حيث استطاع رجال الإنقاذ إخراج ثلاثة منهم، وأرسلوهم إلى المستشفى، فيما أعلن الأطباء عن وفاة أحدهم.

ولا يزال البحث عن الشخصين الآخرين مستمرا.

المصدر: "شينخوا"

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