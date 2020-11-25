سويسرا تشتبه بدوافع إرهابية وراء هجوم في متجر

جذبت امرأة سويسرية امرأة أخرى من عنقها وأصابت واحدة أخرى في العنق بسكين في متجر بمدينة لوغانو جنوبي سويسرا أمس الثلاثاء، فيما يشتبه ممثلو ادعاء اتحاديون بأن الهجوم إرهابي.

وقالت شرطة منطقة تيتشينو إن الهجوم انتهى، وإن المشتبه بها البالغة من العمر 28 عاما والتي تعيش في المنطقة، رهن الاحتجاز.

وأصيبت إحدى الضحيتين بجروح خطيرة لكنها لا تهدد حياتها، بينما أصيبت الأخرى بجروح طفيفة.

This afternoon, around 2 PM, a foiled terrorist attack happened in Lugano, Ticino, near a department store. One woman attacked two others with a knife, yelling “Allahu Akhbar”. One of the victims has been severely wounded on her throat but is safe. Religion of peace in action. pic.twitter.com/WqiV5n0P2b — Based Switzerland Backup (@basedhelvetia2) November 24, 2020

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي في بيان: "كان متجر في لوغانو مسرح هجوم على عدة أشخاص يشتبه بأن دوافعه إرهابية".

وأضاف "تم القبض على شخص سويسري الجنسية وهو محتجز الآن... فتح مكتب المدعي العام لسويسرا إجراءات جنائية ضد هذا الشخص".

ولم تشهد سويسرا حتى الآن هجمات كبيرة لمتشددين على غرار تلك التي دفعت فرنسا وألمانيا هذا الشهر إلى المطالبة بتشديد القيود على حدود الاتحاد الأوروبي بعدما قتل متشددون إسلاميون مشتبه بهم 8 أشخاص في باريس ونيس وفيينا في غضون شهر، غير أنها رصدت مئات السكان الذين اعتبرتهم تهديدا ومتشددين سافروا إلى مناطق حروب.

المصدر: "رويترز"