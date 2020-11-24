تركيا: على اليونان التخلي عن لهجة التهديد والجلوس إلى طاولة الحوار

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركي حامي أقصوي أنه يجب على اليونان التخلي عن لغة التهديد لبلاده، والجلوس إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة.

وقال أقصوي: "الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس لتركيا، ولغة التهديدات التي استخدمها، تعتبر مؤشرا جديدا على أن اليونان لا ترغب في حل المشاكل العالقة مع تركيا عن طريق الحوار والدبلوماسية".

وأضاف: "تركيا اتخذت منذ أغسطس الماضي موقفا بناء وعدة خطوات في بادرة حسن نية في شرق المتوسط، إلا أنها لم تلق ردودا مماثلة من الطرف اليوناني".

وأوضح أن هذا الوضع دفع تركيا إلى الدفاع عن مصالحها وحقوق القبارصة الأتراك بالمنطقة في مواجهة المطالب اليونانية.

وأشار أقصوي إلى أن وصف اليونان تلك الخطوات بـ"الاستفزازية" و"غير القانونية"، ما هو إلا ذرائع للتهرب من الحوار.

المصدر: "الأناضول"