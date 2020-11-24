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مراسلات مسربة تكشف عن لقاءات بلينكن مع نجل بايدن أثناء عمله في أوكرانيا

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مراسلات مسربة تكشف عن لقاءات بلينكن مع نجل بايدن أثناء عمله في أوكرانيا
Reuters Jonathan Ernst
أنتوني بلينكن (على اليمين) مع جو بايدن في البيت الأبيض في عام 2013
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أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن مراسلات وزارة الخارجية تشير إلى أن أنتوني بلينكن مرشح جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، عقد لقاءات مع هانتر بايدن منذ فترة.

وتشير المراسلات إلى أن هانتر بايدن عقد لقاءات مع بلينكن في مايو 2015، عندما كان يعمل في مجلس إدارة شركة "بوريسما" الأوكرانية للطاقة، وفي وقت لاحق في يوليو 2017 أيضا.

وأثارت اللقاءات بين مرشح بايدن لمنصب حكومي بارز ونجله قلقا لدى عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن تضارب مصالح عائلة بايدن والدولة المحتمل.

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وطلب السيناتوران تشاك غراسلي ورون جونسون من الخارجية الأمريكية أن تكشف المزيد من المعلومات حول لقاءات بايدن الابن وبلينكن.

وكان الجمهوريون والرئيس دونالد ترامب قد أعربوا في وقت سابق عن قلقهم إزاء عمل هانتر بايدن في شركة أوكرانية في الوقت الذي كان فيه والده نائبا للرئيس الأمريكي، والتقارير عن ضغط بايدن الأب على السلطات الأوكرانية من أجل إقالة المدعي العام في هذا البلد، الذي كان يجري تحقيقا مع شركة "بوريسما" في قضايا فساد.

المصدر: فوكس نيوز

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