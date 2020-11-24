السلطات الأمريكية ترفض طعن شركة صينية في قرار تصنيف نشاطها "تهديدا أمنيا"

أكدت لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية أنها رفضت طلب شركة ZTE الصينية إعادة النظر في تصنيفها على أنها تشكل "خطرا على الأمن القومي الأمريكي".

وكانت اللجنة الفدرالية قد اعتبرت "هواوي" وZTE الصينيتين في يونيو الماضي "تهديدا" على الأمن القومي، ما يمنع الشركات الأمريكية من الاستفادة من الأرصدة الحكومية بحجم 8.3 مليار دولار لشراء المعدات من الشركتين.

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ومن المقرر أن تصوت اللجنة في 10 ديسمبر المقبل على القواعد الجديدة التي يراد منها أن تسهل استبدال معدات الشركتين الصينيتين في شبكات الاتصال الأمريكية.

وكان الجانب الصيني قد رفض الاتهامات الأمريكية لشركاته، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات لا أساس لها.

المصدر: رويترز